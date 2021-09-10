Filipinler ve Tayvan'da Chanthu Tayfunu alarmı
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Filipinler ve Tayvan'da Chanthu Tayfunu alarmı

Filipinler ve Tayvan'da Chanthu Tayfunu alarmı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan Chanthu Tayfunu nedeniyle Filipinler ve Tayvan'da alarm verildi.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan Chanthu Tayfunu nedeniyle Filipinler ve Tayvan'da alarm verildi.

Filipinler Atmosfer, Jeofizik ve Astronomi Hizmetleri Dairesinden yapılan açıklamada, saatteki hızı 195 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan tayfunun Filipinler'i teğet geçerek kuzeye ilerlediğini bildirdi.

Açıklamada tayfunun hala ülkenin kuzeydoğusundaki Cagayan bölgesini vurma tehlikesi bulunduğu aktarılarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak üzere afet yönetimi tedbirlerinin alınması istendi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu da adanın güney sahilleri için tayfun uyarısı yaptı. Büro ayrıca, Filipinler ile Tayvan arasındaki Bashi Kanalı'nda dev dalgalar oluşabileceğine dair gemicileri uyardı.

Güçlenerek kuzeye ilerleyen tayfunun pazar günü Tayvan kıyılarına ulaşması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı

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