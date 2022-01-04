Filipinler ve MİKC, Mindanao'da ortaklaşa gerginliği yatıştırma girişimlerinde bulundu

Filipinler ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ateşkes komiteleri, Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'nın Cotabato kentindeki gerginliğin yatıştırılmasına yardım etti.

Filipinler basınındaki habere göre, Filipinler ve MİKC komiteleri, Cotabato'nun Pikit Belediyesinin Gukotan bölgesinde işlenen bir cinayetin ardından düzenlenen operasyonlara dair bölgenin önde gelen isimleriyle görüşmeler yaptı.

Ateşkes komiteleri, görüşmelerde, Gukotan'da işlenen cinayet nedeniyle yükselen tansiyonu düşürme yönünde girişimlerde bulundu.

Tarafların bölgedeki incelemelerini sürdüreceği, güvenlik güçlerinin, operasyonlarında hükümet ve MİKC arasındaki ateşkes anlaşmasına riayet edip etmediğini inceleyeceği kaydediliyor.

Filipinler güvenlik güçlerinin 29 Aralık'ta yürüttüğü operasyonlarda, 6 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralanmış ve cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren MİKC ile Filipinler ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2012'de ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat 2019'da, yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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