Filipinler ve Çin arasında Güney Çin Denizi gerginliği
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Filipinler ve Çin arasında Güney Çin Denizi gerginliği

Filipinler ve Çin arasında Güney Çin Denizi gerginliği
30.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:26

Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Paracel (Şişa) ve Spratly (Nanşa) takımadaları üzerindeki hak iddialarını tanımadığını ve güçlü şekilde protesto ettiğini açıkladı.

Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Paracel (Şişa) ve Spratly (Nanşa) takımadaları üzerindeki hak iddialarını tanımadığını ve güçlü şekilde protesto ettiğini açıkladı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in söz konusu iki takımadayı ülkenin güneyindeki Haynan eyaletine bağlı Sanşa kentinin idari yönetimine bağladığını ilan etmesine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Filipinler hükümetinin söz konusu kenti ve onu oluşturan birimleri tanımadığı kaydedilen açıklamada, Çin hükümetinin Güney Çin Denizi'nde adalar üzerinden oluşturduğu iki bölgenin Filipinlerin egemenliğini ihlal ettiği savunuldu.

Çin hükümeti 18 Nisan'da Güney Çin Denizi'ndeki Nanşa ve Şişa takımadalarını Sanşa kentine bağlı olarak "Nanşa ve Şişa bölgeleri" olarak ilan etmişti.

Çin ve Filipinler arasında radar krizi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında Çin savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nde Filipinler donanmasına ait gemileri radarla hedef aldığı iddialarını yalanladı.

Filipinlerin iddialarının gerçeklerle bağdaşmadığını savunan Sözcü Gıng, Çin savaş gemilerinin Nanşa grup adalarının kara sularında normal şekilde devriye faaliyeti yürüttüğünü belirtti.

Gıng, "Filipinler'e gerçeklere saygı duyma ve yersiz açıklamasalar yapmama" çağrısında bulundu.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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