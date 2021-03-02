Filipinler, terör örgütü DEAŞ tarafından Libya'da öldürülen vatandaşlarının mezarlarının bulunduğunu duyurdu

Filipinler, Libya'da 6 sene önce terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen 4 vatandaşının gömüldüğü mezarların bulunduğunu açıkladı.

Filipinler, Libya'da 6 sene önce terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen 4 vatandaşının gömüldüğü mezarların bulunduğunu açıkladı.

Filipinler'in Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Mart 2015'te Libya'nın güneyindeki bir petrol sahasına düzenlediği saldırıda 4'ü Filipinli, biri Avusturyalı, diğeri Çekyalı 6 işçiyi kaçırdığı belirtildi.

Kaçırılan 6 işçinin, 2 yıl önce DEAŞ'lı bir teröristin bilgisayarında öldürüldüklerine ilişkin görüntüler bulunduktan sonra cesetlerine ulaşılmamasına rağmen öldüklerinin kabul edildiği aktarıldı.

Libya makamlarının yardımıyla teröristler tarafından öldürülen 4 Filipinlinin cesetlerinin bulunduğu mezarların, Derne kentinin 10 kilometre uzağındaki Zuhr el-Hamr kabristanında bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly