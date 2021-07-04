Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü

Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana tarafından yapılan açıklamada, "Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait bir C130 uçağı bugün öğle saatlerinde Jolo Havalimanına iniş yaparken düştü.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana tarafından yapılan açıklamada, "Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait bir C130 uçağı bugün öğle saatlerinde Jolo Havalimanına iniş yaparken düştü. İlk rapor, uçakta 3 pilot ve 5 mürettebat olmak üzere 92 personelin bulunduğunu belirtiyor. Şimdiye kadar 40 yaralı kurtarıldı ve 17 cansız bedene ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Filipinler Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada 5125 kuyruklu C-130 uçağın personel taşırken Jolo Havalimanı'na iniş yaparken düştüğünü belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şener Şen Kemal Sunal Acun Ilıcalı
Spor Diego Costa Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 10:51:31. #1.16#

title