Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana tarafından yapılan açıklamada, "Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait bir C130 uçağı bugün öğle saatlerinde Jolo Havalimanına iniş yaparken düştü.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana tarafından yapılan açıklamada, "Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait bir C130 uçağı bugün öğle saatlerinde Jolo Havalimanına iniş yaparken düştü. İlk rapor, uçakta 3 pilot ve 5 mürettebat olmak üzere 92 personelin bulunduğunu belirtiyor. Şimdiye kadar 40 yaralı kurtarıldı ve 17 cansız bedene ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Filipinler Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada 5125 kuyruklu C-130 uçağın personel taşırken Jolo Havalimanı'na iniş yaparken düştüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı