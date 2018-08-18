Filipinler İngiltere ile İlişkilerini Geliştiriyor

Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter S.Cayetano, ülkesinin İngiltere ile özellikle ticaret, yatırım, güvenlik ve eğitim alanlarında güçlü bağlar oluşturmayı istediğini söyledi.

Cayettano, İngiltere'nin Asva Pasifik İşleri Bakanı Mark Field'in Filipinler Filipinler ziyaretinin İngiltere ile ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olduğunu belirterek, "Hiç kimseye düşman olmayan ve herkesle dost olma politikamız paralelinde İngiltere ile birçok konuda bağlantılar yapmak istiyoruz" dedi.

Cayetano, Field'le, Manile ve Londra'nın eğitim, güvenlik, iklim değişikliği, kanunsuz vahşi hayvan ticareti, uyuşturucu ile mücadele alanlarında işbirliğini geliştirme konusunu görüştüklerini söyledi. Cayetano, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, iki ülke arasında ekonomik bağlantıların kuvvetlendirilmesi ve İngiliz firmalarını Duterte yönetiminin alt yapı programına katılma çağrısı yaptığını söyledi.

Bakan Mark Field, Filipinler'de halen 200 İngiliz firmasının bulunduğunu, çok sayıda İngiliz firmasının da yatırım yapmayı ve yatırımlarını büyütmeyi istediklerini ifade etti.

İki bakanın görüşmelerinde Filipinler'in İngiltere Büyükelçisi Antonio Manuel Lagdameo ve İngiltere'nin Filipinler Büyükelçisi Daniel Pruce'nin hazır bulunduğu kaydedildi.

2017'de iki ülkenin ticaret hacminin 987 milyon dolar olduğu, Filipinler'in İngiltere'ye 480 milyon dolarlık ihracat yaptığı İngiltere'den ise 506 milyon dolarlık ithalat yaptığı kaydedildi. Bilişim teknolojileri, mühendislik ve havacılık, hizmet ve sağlık sektöründe 185 bin Filipinli'nin İngiltere'de çalıştığı belirtildi. - MANILA