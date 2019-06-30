Filipinler'in savaş tehdidine neden olan çöpler Kanada'ya iade edildi
Geri dönüştürülebilir plastik olarak Kanada'dan Filipinler'e gönderilen ama içinden çöp çıktığı için iki ülke arasında diplomatik krize neden olan 69 konteyner, 6 yılın ardından Kanada'ya iade edildi
Geri dönüştürülebilir plastik olarak Kanada'dan Filipinler'e gönderilen ama içinden çöp çıktığı için iki ülke arasında diplomatik krize neden olan 69 konteyner, 6 yılın ardından Kanada'ya iade edildi.
Konteynerleri taşıyan gemi, ülkenin batısında bulunan Vancouver kenti yakınlarında bir limana ulaştı. Kanadalı yetkililer, çöplerin enerjiye dönüştürülmek üzere yakılacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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