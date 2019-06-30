Filipinler'in savaş tehdidine neden olan çöpler Kanada'ya iade edildi

Filipinler'in savaş tehdidine neden olan çöpler Kanada'ya iade edildi

Geri dönüştürülebilir plastik olarak Kanada'dan Filipinler'e gönderilen ama içinden çöp çıktığı için iki ülke arasında diplomatik krize neden olan 69 konteyner, 6 yılın ardından Kanada'ya iade edildi

Filipinler'in savaş tehdidine neden olan çöpler Kanada'ya iade edildi

Geri dönüştürülebilir plastik olarak Kanada'dan Filipinler'e gönderilen ama içinden çöp çıktığı için iki ülke arasında diplomatik krize neden olan 69 konteyner, 6 yılın ardından Kanada'ya iade edildi.

Konteynerleri taşıyan gemi, ülkenin batısında bulunan Vancouver kenti yakınlarında bir limana ulaştı. Kanadalı yetkililer, çöplerin enerjiye dönüştürülmek üzere yakılacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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