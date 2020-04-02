Filipinler'in Lübnan Büyükelçisi korona sonucu hayatını kaybetti Filipinler'in Lübnan Büyükelçisi Bernardita Catalla, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Filipinler'in Lübnan Büyükelçisi Bernardita Catalla, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs nedeniyle can kayıpları da artıyor. İngiltere'de Prens Charles, Başbakan Boris Johnson'un yanı sıra İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'ın da korona virüse yakalanırken, İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick de korona nedeniyle hayatını kaybetmişti. Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in Lübnan Büyükelçisi Bernardita Catalla'nın, 62 yaşında korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Catala, başkent Beyrut'taki Kalp Yasoa Hastanesinde kronik solunum sıkıntılardan dolayı tedavi görüyordu. Catala, daha önce Hong Kong, Kuala Lumpur ve Jakarta'da da görev yapmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA