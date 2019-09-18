Filipinler'in güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem
KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao Adası'nda 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao Adası'nda 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, adanın güneyindeki Glan kenti kıyılarında bugün öğle saatlerinde 5,3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü, Balut Adası olarak belirlendi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı.