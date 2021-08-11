Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Bonbon kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in Bonbon kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in Bonbon kentinin 66 kilometre güneydoğusunda ve 50 kilometre derinlikte 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. USGS, ABD Tsunami Uyarı Sisteminin depremden sonra bir tsunami uyarısı verdiği aktarıldı.

Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı