Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filipinler'in Bonbon kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in Bonbon kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in Bonbon kentinin 66 kilometre güneydoğusunda ve 50 kilometre derinlikte 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. USGS, ABD Tsunami Uyarı Sisteminin depremden sonra bir tsunami uyarısı verdiği aktarıldı.

Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(İHA)

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Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.
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