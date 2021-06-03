Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Filipinler'de etkili olan Choi-wan Fırtınası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de etkili olan Choi-wan Fırtınası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Salı günü karaya çıkan tropikal Choi-wan Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin güneyinde sel ve toprak kaymalarına yol açan fırtınada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümlerin boğulma ve toprak kaymaları sonucu yaşandığı kaydedildi. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın 45 binden en fazla kişiyi etkilediği belirtildi. Meteoroloji kurumu ise bugün yerel saatle 17.00'de yaptığı açıklamada, fırtınanın kuzeybatıya doğru yöneldiğini aktardı.

(İHA)

Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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