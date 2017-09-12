Filipinler'i Maring Fırtınası Vurdu: 2 Ölü

Filipinler'de tropik fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan afette en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filipinler'in başkenti Manila'da tropik Maring fırtınası, toprak kayması ve su taşkınlarına neden oldu. Ulusal Afet Başkanlığı Sözcüsü Romina Marasigan, medyana gelen toprak kaymasında 2 kardeşin hayatını kaybettiğini açıkladı. Marasigan, fırtınanın çarşamba günü deniz üzerinden geri çekilene kadar, su taşkınlarına ve toprak kaymasına neden olacağını belirterek, halka tedbirli davranması yönünde çağrıda bulundu. Bankaların, devlet dairlerinin ve okulların geçici olarak kapatıldığı, bazı uçuşların da iptal edildiği belirtildi.



Meteoroloji ofisi, Maring fırtınasının Quezon şehrinin doğusunda saatte 60 kilometre hızla karaya vurduğunu açıkladı.



(İHA)