Filipinler hükümeti Kanada'nın çöplerini geri gönderdi

Filipinler hükümeti, Kanada ile yaşanan 'çöp krizinin' ardından bu ülkeden gelen çöpleri geri gönderdi. Manila'nın kuzeybatısından kalkan bir yük gemisi, 69 çöp konteyneri ile birlikte Kanada'nın Vancouver kentine doğru yol aldı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ihraç ettikleri atıklar nedeniyle Kanada'ya savaş tehdidinde bulunmuştu. Tehditler sonrası iki ülke ilişkileri gerilmişti. Euronews.com'da Görüntüle