Filipinler, Güney Çin Denizi'nde bir Çin savaş gemisini uzaklaştırdı
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Filipinler, Güney Çin Denizi'nde bir Çin savaş gemisini uzaklaştırdı

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde bir Çin savaş gemisini uzaklaştırdı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde bir Çin savaş gemisini uzaklaştırdıklarını bildirdi.

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde bir Çin savaş gemisini uzaklaştırdıklarını bildirdi.

Bloomberg'in haberine göre, Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığından bugün yapılan açıklamada, 13 Temmuz'da, Güney Çin Denizi'ndeki Marie Louise Bank'ta bir Çin savaş gemisine uyarıda bulunulduğu ve daha sonra geminin uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, Filipin Sahil Güvenliğinin, "Çin Donanması Savaş Gemisi 189"a 2 kez sözlü uyarı yaptığı ve gemi uzaklaşana kadar mesafeli bir şekilde onu takip ettiği kaydedildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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