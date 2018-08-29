Filipinler Devlet Başkanı Ürdün'e Gidiyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Eylül ayında Ürdün'ü ziyaret edecek.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın davetine icabetle 5-8Eylül tarihleri arasında Ürdün'e ziyaret edecek. Duterte, ürdün ile ilişkilerin iyileştirilmesi amaçlanan ziyaretinde Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşecek. İki lider, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra çeşitli alanlardaki işbirliğinin genişletilmesi konusunu ele alacak. Duterte'nin ziyareti kapsamında iki ülke iş adamları da bir araya gelecek ekonomik işbirliğini görüşecek.

Duterte, Ürdün'deki Filipinlilerle de bir araya gelecek. - MANILA