Filipinler Devlet Başkanı silah bırakan isyancılar için af yasasını onayladı
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Filipinler Devlet Başkanı silah bırakan isyancılar için af yasasını onayladı

17.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:34
Filipinler Devlet Başkanı silah bırakan isyancılar için af yasasını onayladı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede silah bırakmayı ve teslim olmayı kabul eden isyancılara yönelik af yasasını onayladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede silah bırakmayı ve teslim olmayı kabul eden isyancılara yönelik af yasasını onayladı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, silah bırakmayı kabul eden Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyeleri ile Yeni Halk Ordusu'na (NPA) mensup komünist isyancıları kapsaması beklenen af yasasını onayladı.

Grupların, ilgili düzenlemenin Kongrede onaylanmasından sonra 1 yıl içinde af talebinde bulunabilecekleri belirtildi.

Af düzenlemesi kapsamında teslim olmayı kabul eden isyancıların, siyasi inançları doğrultusunda yaptıkları eylemler nedeniyle hiçbir cezai sorumluluğa tabi tutulmayacakları kaydedildi. Aynı kapsamda siyasi ve medeni hakları elinden alınan hükümlülerin ise haklarının iade edileceği bildirildi.

Düzenlemenin tecavüz, fidye, uyuşturucu kaçakçılığı, soykırım ve insanlığa karşı suçları kapsamadığı ifade edildi.

Affın, DEAŞ ile bağlantılı silahlı grupları ve terör örgütü Ebu Seyyaf mensuplarını kapsamadığı belirtildi.

Filipin hükümeti 11 Şubat'ta, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde MİKC savaşçılarının silah bırakma sürecini hızlandırmak için özel bir birim kurduklarını açıklamıştı.

- Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren MİCK ile Filipin ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından, 2012 yılında ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından, Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in geçiş sürecinin tamamlanacağı Haziran 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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