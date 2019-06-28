Filipinler Devlet Başkanı görevden azledilmesini isteyenleri 'cezaevine göndermekle' tehdit etti

Filipinler Devlet Başkanı görevden azledilmesini isteyenleri 'cezaevine göndermekle' tehdit etti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, rakip siyasetçilerin, görevden azledilmesi yönünde girişimde bulunmaları halinde cezaevine gönderilecekleri tehdidinde bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı görevden azledilmesini isteyenleri 'cezaevine göndermekle' tehdit etti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte rakip siyasetçilerin, görevden azledilmesi yönünde girişimde bulunmaları halinde cezaevine gönderilecekleri tehdidinde bulundu.

Ülkede görevinden azledilmesi yolunda siyasi muhaliflerin yaptığı çağrıların artmasın üzerine basına açıklamalarda bulunan Duterte, "Beni mi azledecekler? Onların hepsini cezaevine gönderirim. Bunu yapmak isteyenlere meydan okuyorum. Gelin deneyin. Ben de gerekeni yaparım." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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