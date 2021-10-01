Filipinler Devlet Başkanı Duterte, yetkililerin yolsuzluk soruşturmasına katılmasını yasaklayacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, tıbbi malzeme alımında usulsüzlük şüphesiyle açılan Senato soruşturmasına kabine üyeleri ve 3 yetkilinin katılmasını yasaklayacağını söyledi.

Devlet Başkanı Duterte, kabine üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamada, tüm kabine üyelerinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgilenen üç yetkilinin Senato soruşturmasına katılmasını yasaklayacak yazılı emir çıkaracağını belirtti.

Devlet Başkanı, soruşturmayı yürüten Senatör Richard Gordon'un, hükümetin koruyucu maske ve siper alımlarında yolsuzluk yaptığına dair ortaya henüz delil koyamadığını, ancak oturumlara davet edilen tanık ve sanıkları "despot" gibi azarladığını ifade etti.

Duterte, Senato soruşturması kapsamında ifade vermeye çağrıldığı halde katılım sağlamadığı için gözaltına alınma riskine karşı yetkilileri korumak amacıyla kolluk kuvvetlerine de emir vereceğini kaydetti.

Ayrıca Duterte, kendisini eleştiren senatörleri, gelecek yıl yapılacak seçimde siyasi kazanım elde etmek için televizyonda yayınlanan soruşturma oturumlarını kullanmakla suçladı.