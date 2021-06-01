Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede uyuşturucuyla mücadele için yürütülen tartışmalı polis operasyonlarının detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemediğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede uyuşturucuyla mücadele için yürütülen tartışmalı polis operasyonlarının detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemediğini açıkladı.

Duterte, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, polisin yargısız infaz yaptığı yönünde tartışmalara yol açan operasyonların detaylarının açıklanmasının "ulusal güvenliği riske atacağını" savundu.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu baskınlarıyla ilgili istihbarat boyutu gibi gizli bilgilerin açıklanmasının suçla savaşa zarar vereceğini ileri süren Duterte, "Bu tıpkı terör gibi bir ulusal güvenlik meselesi. İnsanlar operasyonların nasıl yürütüldüğü ile ilgili detayları bilebilirler fakat polisi ve askerleri böyle bir operasyon yürütmeye götüren sebepler ortaya çıkarsa bu operasyonlara zarar verir." ifadelerini kullandı.

Duterte, uyuşturucu operasyonlarının, ülke kırsalında hükümet güçlerine karşı silahlı mücadele eden Komünist Yeni Halk Ordusuna (NPA) karşı yürütülen operasyonlardan bir farkı olmadığını öne sürdü.

Filipinler'de Yüksek Mahkeme, 2018'de aldığı kararda uyuşturucuyla mücadele için yürütülen polis operasyonlarının kayıt ve tutanaklarının "devlet sırrı" sayılamayacağı hükmüne varmıştı.

Tartışmalı uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Duterte'nin 2016'da göreve gelmesiyle geniş çaplı uyuşturucuyla mücadele operasyonları başlatılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu operasyonlarda 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

İnsan hakları savunucuları, ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer ise yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcıları, Duterte hakkındaki şikayetler üzerine "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak üzere 2 ön soruşturma başlatmıştı.

Duterte, soruşturmalar üzerine ülkesini UCM'den çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Demet Evgar Ebru Gündeş
Spor Ozan Tufan Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:51:33. #1.15#

title