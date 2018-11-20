Filipinler Devlet Başkanı Duterte Tepkilere Rağmen Çin'e Yakınlaşıyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, resmi ziyarette bulunduğu Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya gelerek, ortak 29 işbirliği anlaşması hakkında görüştü.

Filipinler'e gelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, milyarlarca dolar borç ve yatırım alma umuduyla Çin'i tercih eden Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından törenle karşılandı. Törenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Xi Jinping, Filipinler'in Çin'e yakınlaşmasını "Tek doğru seçim" olarak nitelendirdi. "Çin, Filipinlerle birlikte çalışmaya hazırdır" açıklamasında bulunan Jinping, iki ülke arasındaki deniz ihtilafının çözülebileceğine işaret etti. Rodrigo Duterte ise kendisine yöneltilen büyün eleştirilere rağmen, "Karşılıklı saygı, samimiyet ve egemen eşitliğe bağlılık ile, Başkan Xi ile yakın çalışmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

29 sözleşme görüşüldü

İki lider bir araya geldikten sonra, kapsamı çok geniş ve tartışılan 29 sözleşme görüşüldü. Sözleşmeler, eğitim, kültür ve sanayi alanlarında işbirliğini ve altyapı ve tarım kooperatiflerini ortaklaşa teşvik etmeyi ve hindistancevizi sevkiyatı için hijyen protokollerini düzenlemeyi kapsıyor.

"Duterte çok taviz veriyor" iddiası

Çin'in Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmesiyle iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine rağmen, Duterte 2016 yılında Çin ile olan ilişkilerine yeniden yönlendireceğini açıklamış ve müttefiki ABD'nin tersine bir politika izlemeye başlamıştı. Ancak Duterte muhalifler tarafından, Çin'den alınmaya hazırlanan milyarlarca dolarlık krediler karşılığında çok fazla taviz vermekle suçlanıyor. - MANILA