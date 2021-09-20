Filipinler Devlet Başkanı Duterte, pilot okullarda yüz yüze eğitime onay verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, pilot okullarda yüz yüze eğitime onay verdi

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, pilot okullarda yüz yüze eğitime onay verdi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için düşük riskli bölgelerde yüz yüze eğitimin pilot testini onayladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için düşük riskli bölgelerde yüz yüze eğitimin pilot testini onayladı.

CNN Philippines'in haberine göre, Başkanlık Sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin Kovid-19 vakalarının düşük olduğu bölgelerde yüz yüze sınıfların pilot testini onayladığını ve denemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek alanlarda yapılacağını aktardı.

Eğitim Bakanı Leonor Briones, "hazırlık değerlendirmesini" geçen en fazla 100 devlet okulunun pilot teste katılacağını, eğitim ve sağlık bakanlıkları tarafından onaylanan 20 özel okulun da uygulamaya katılmasının beklendiğini söyledi.

Briones, derslerin yarım gün olacağını ve iki haftada bir yapılacağını belirterek, anaokulundan 3. sınıfa kadar derslerin en fazla üç saat, lisede ise en fazla dört saat olması gerektiğini belirtti.

Pilot testin iki ay süreceğini ve mümkün olan en kısa sürede başlamayı düşündüklerini aktaran Briones, "Şu anda kesin bir tarih veremiyoruz çünkü Duterte'nin kararını daha yeni duyduk ama bunu en kısa zamanda uygulayacağız. Pilot test güvenli ve etkili olacaksa kademeli olarak artıracağız. Risk değerlendirmesinde belirtilen değişiklikler olursa uygulamayı durdurmak zorundayız." diye konuştu.

Bakan Briones, uygulama için velilerden onay alınması gerektiğine dikkati çekerek hiçbir öğrencinin katılıma zorlanmayacağını ifade etti.

Briones, aşı olsun ya da olmasın 65 yaş altı öğretmenlerin kronik hastalıkları olmadığı sürece katılabileceklerini dile getirdi.

Uygulama kapsamında sınıf başına anaokullarında 12 öğrenci, 1'den 3'e kadar olan sınıflarda 16 öğrenci, lisede ise 20 öğrenci eğitim alacak.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim Memduh Büyükkılıç Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Filipinler Devlet Başkanı Duterte, pilot okullarda yüz yüze eğitime onay verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:27:29. #1.12#