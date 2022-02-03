Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, hafta sonu evinde görevli bir kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendini izole ettiği bildirildi.

Duterte'nin Sözcüsü Karlo Nograles, 76 yaşındaki lidere yapılan iki Kovid-19 testin sonucunun da negatif olduğunu ancak karantinada kaldığını belirtti.

Duterte'nin, hafta sonu evinde Kovid-19'lu bir çalışanla teması olduğu için kendini izole ettiğini dile getiren Nograles, Devlet Başkanı'nın karantinadayken çalışmaya devam ettiğini ve acil sorunları ele almak için Kabine üyeleriyle iletişim halinde olduğunu söyledi.

Öte yandan, Nograles, sosyal medyada Duterte'nin başkentin San Juan banliyösündeki Kardinal Santos Tıp Merkezi'ne gittiği yönündeki haberleri doğrularken, ziyaretin "rutin tıbbi kontrol" amaçlı olduğunu aktardı.

Kovid-19'a karşı aşılarının tam olduğu belirtilen Duterte'nin geçen ay hatırlatma dozu yapılmıştı.