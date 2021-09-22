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Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 aşılarını "stoklayan" zengin ülkeleri eleştirdi

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 aşılarını

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, zengin ülkelere, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıları "stoklama" eleştirisinde bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, zengin ülkelere, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıları "stoklama" eleştirisinde bulundu.

Duterte, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, zengin ülkelerin hayat kurtaran aşıları stokladığını, yoksul ülkelerin ise aşı damlaları için beklediğini bildirdi.

Kovid-19 aşılarının dağılımına ilişkin tablonun kasvetli olduğunun altını çizen Duterte, "Bu, yoksul ülkeleri kasıp kavuran insan yapımı bir aşı kuraklığıdır." ifadesini kullandı.

Duterte, virüse karşı koruma sağlayan Kovid-19 aşılarının zengin ülkeler tarafından stoklanmasını eleştirerek, "Gerçek şu ki bu virüs her yerde bitmediği sürece bu salgın sona ermeyecek." şeklinde konuştu.

Duterte konuşmasında, bu durumun hem mantıken hem de ahlaken doğru olmayan, bencil bir eylem olduğu için kınanması gerektiğini belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Filipinler'in yaklaşık yüzde 17'si (19 milyon kişi) Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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