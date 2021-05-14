Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Güney Çin Denizi'nden geri çekilmeyeceğini yineledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Güney Çin Denizi'nden geri çekilmeyeceğini yineledi

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Güney Çin Denizi'nden geri çekilmeyeceğini yineledi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki gemilerin geri çekilmesi yönündeki çağrısını reddetti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki gemilerin geri çekilmesi yönündeki çağrısını reddetti.

Channel News Asia'daki habere göre, Duterte yaptığı açıklamada, Çin ile dostluğu tehlikeye girse bile Güney Çin Denizi'nden gemileri geri çekmeyeceğini ve Çin'in baskısına boyun eğmeyeceğini bildirdi.

Bir çekişme ve sorun istemediğini belirten Duterte, Çin'in konumuna saygı duyduğunu ifade ederek, Filipinler'in de konumuna saygı duyulmasını istedi.

Duterte, savaşa gitmeyeceğini vurgulayarak, "Beni öldürseniz bile geri çekilmeyeceğim, dostluğumuz burada bitecek." ifadelerini kullandı.

Daha önce de Güney Çin Denizi'nde tatbikatlara son vermeyeceklerini dile getiren Duterte, devriye gezen donanma ve sahil güvenlik botlarını geri çekmeyeceğini de yinelemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığından 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Filipinler'in, Güney Çin Denizi'ndeki egemenliklere, haklara ve çıkarlara saygı göstermesi ve bölgedeki durumu karmaşıklaştıracak her türlü eylemden uzak durması gerektiği belirtilmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Güney Çin Denizi'nden geri çekilmeyeceğini yineledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 21:49:37. #1.15#

title