Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Öpücük Savunması: İstifa Ederim!
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, canlı yayınlanan bir etkinlikte yurt dışında çalışan Filipinli işçi kadını dudağından öpmesine gelen tepkilere karşılık, "Tüm kadınlar imza toplarsa istifa ederim" dedi.
Güney Kore ziyaretindeki bir etkinlikte, çoğunluğu Filipinli işçilerden oluşan kalabalığa hitap ederken sahneye çağırdığı iki Filipinli kadından birini dudağından öpmeye ikna eden Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, tepkilere karşı, "Eğer tüm kadınlar protesto için imza toplarsa istifa edeceğim" diye konuştu.
"KÖTÜ NİYETLİ OLSAM BUNU ORTALIK YAPMAM"
Duterto, kadını öperken kötü niyetli olmadığını belirterek, "Bu sadece eğlence içindi. Öptüğüm kişi şikayet etmiyor ancak başkaları şikayette bulunuyor. Kötü niyetli olsam bunu ortalıkta yapmam. Onu öperken oradaki herkes eğleniyordu. Sadece basit bir öpücük." ifadelerini kullandı.
"KADIN DÜŞMANI DEVLET BAŞKANI"
Filipinler kadın hakları örgütü Gabriela tarafından yapılan açıklamada, Duterte'nin davranışı, "kadın düşmanı bir devlet başkanının tiksindirici numaraları" olarak nitelendirilmişti. Örgüt, Duterte'yi yargısız infazlar, vergi reformları ve yolsuzluklar nedeniyle hızla düşen popülaritesini gizlemek amacıyla sürekli "maço" tavırlar sergilemekle eleştirmişti.
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lut kavmi gibi helak olup okyanusun dibini boylayacak bu filipinlilerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır