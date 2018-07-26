Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Barış Çağrısı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dünya liderlerine savaşa gitmeme çağrısında bulunurken, İsrail ve Kuveyt ziyareti gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün gece ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin tekrar tehdit edilmesi halinde tehdit edenlerin "sonuçlara" maruz kalacağı yönündeki uyarılarına rağmen, diğer dünya liderlerine savaşa gitmeme çağrısında bulundu. Duterte, Davao şehrindeki iklim toplantısı sırasında nükleer silah kullanımının kötü etkilerini vurgulayarak, "Güney Kore Yarımadası meselesinin çözülmesi ardından İran'ın savaşa gitmesinin durdurulması gerekiyor" dedi. Çatışmaların gerçekleşmesi ve nükleer füzelerin kullanılması durumunda "iklim değişikliği hakkında konuşmanın hiçbir faydası yok" ifadelerini kullanan Duterte, liderleri barışa yardımcı olmak için teşvik ederek, "Sorunları soğukkanlılıkla ve anlayışla çözmek lazım" dedi.

Öte yandan, Duterte'nin Eylül ayında İsrail'i ve Ekim'de ise Kuveyt'i ziyaret edebileceği kaydedildi.

Duterte, başkanlığı devraldıktan kısa bir süre sonra, kendisini Nazi lideri Adolf Hitler ile karşılaştırmış ve katliam yapmaktan mutlu olacağını söylemişti. - MANILA