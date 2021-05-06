Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm Kovid-19 aşılarını geri almasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm Kovid-19 aşılarını geri almasını istedi

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm Kovid-19 aşılarını geri almasını istedi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını geri almasını istedi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını geri almasını istedi.

BBC'nin haberine göre, Filipinler'de henüz kullanımına onay verilmeyen Sinopharm'ın Kovid-19 aşısını uygulattığı için eleştirilen Devlet Başkanı Duterte, Çin'den, bağışladığı 1000 doz aşıyı geri almasını talep etti.

Duterte, ülkede henüz onaylanmayan Kovid-19 aşısının kullanımının riskli olduğu eleştirilerini kabul ederek üzgün olduğunu dile getirdi.

Doktorların, Kovid-19 aşısı olmasını tavsiye ettiğini belirten Duterte, kendisine uygulanan Sinopharm aşısının, aşıya ilgili makamlardan onay alınmadan insani nedenlerle hastalarda kullanıldığı durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Filipinler basınında çıkan haberlere göre Duterte, onaylanmamış aşıyı uygulatmanın tehlikeli olduğunu kaydederek "Adımlarımı takip etmeyin." ifadesini kullandı.

Filipinler'de, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile Çinli Sinovac şirketinin aşısı uygulanıyor.

Duterte, 4 Mayıs'ta Çin şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşısını yaptırmış, uzun süredir bu aşıyı beklediğini söylemişti.

Güneydoğu Asya'da virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Filipinler'de, son 24 saatte 6 bin 637 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 80 bin 172'ye ulaştı.???????

Son 24 saatte virüse bağlı 191 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 17 bin 991'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Dünya'ya düşecek dev roketle ilgili keyifleri kaçıracak harita! İstanbul ve Ankara da risk altında
Dünya'ya düşecek dev roketle ilgili keyifleri kaçıracak harita! İstanbul ve Ankara da risk altında
Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun
Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun
ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir
ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Töre Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm Kovid-19 aşılarını geri almasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:39:40. #1.15#

title