Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Başkanlık kadınlara göre değil"
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Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Başkanlık kadınlara göre değil"

14.01.2021 21:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:54
Filipinler Devlet Başkanı Duterte:

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kızı Sara Duterte-Carpio'nun kendisinden sonra başkanlık yapacağına dair söylentilere cevaben, devlet başkanlığının kadınlara göre olmadığını söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kızı Sara Duterte-Carpio'nun kendisinden sonra başkanlık yapacağına dair söylentilere cevaben, devlet başkanlığının kadınlara göre olmadığını söyledi.

CNN Philippines'in haberine göre, Duterte, bir açılışta yaptığı konuşmada, Davao Belediye Başkanlığı görevini yürüten kızının devlet başkanlığı için adaylığını koymayacağını belirtti.

Kızının kendisinin yaşadığı zorlukları yaşamasını istemediğini ifade eden Duterte, "Kadın ile erkekler arasında duygusal farklılıklar var. Devlet başkanlığı kadınlara göre bir iş değil." dedi.

Davao Belediye Başkanı 42 yaşındaki Sara Duterte-Carpio, 2022 yılı olası başkan adaylarıyla ilgili kamuoyu anketinde birinci çıkmıştı.

Filipinler'in bugüne kadar 1986-1992 yıllarında görev yapan Corazon Aquino ve 2001-2010 döneminde ülkeye liderlik eden Gloria Macapagal Arroyo olmak üzere iki kadın devlet başkanı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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