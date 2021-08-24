Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 2022'deki seçimlerde devlet başkan yardımcılığına aday olacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2022'de yapılacak seçimlerde, iktidardaki PDP-Laban Partisi'nin devlet başkan yardımcısı adayı olmayı kabul etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2022'de yapılacak seçimlerde, iktidardaki PDP-Laban Partisi'nin devlet başkan yardımcısı adayı olmayı kabul etti.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Kabine Sekreteri Karlo Nograles tarafından yapılan açıklamada, Duterte'nin, 2022 Ulusal Seçimlerinde PDP-Laban Partisi'nin devlet başkan yardımcılığına aday olması yönündeki onayını kabul ettiğini belirtti. Açıklamada, Duterte'nin adaylığı kabul ederek "fedakarlık yapmayı kabul ettiği ve halkın arzusuna kulak verdiği" ifade edildi.

PDP-Laban partisinin ayrıca Duterte'nin yardımcısı Senatör Christopher "Bong" Go'yu seçimlerde devlet başkanlığına aday göstermesi bekleniyor.

Duterte ya da sözcüsünden henüz konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.

Filipinler yasaları, ülkede devlet başkanlarını 6 yıllık bir görev süresiyle sınırlandırıyor. Devlet başkan yardımcısı, devlet başkanından ayrı olarak seçiliyor.

Duterte, devlet başkan yardımcılığına aday olabileceği sinyali vermişti

Rodrigo Duterte, haziran sonunda basına yaptığı açıklamada, kendisi için yer varsa gelecek yıl görev süresi sona erdiğinde, Filipinler Devlet Başkan Yardımcılığı için aday olmayı düşünebileceğini dile getirmişti.

Filipinler'de son dönemde muhalefetin oluşturduğu "1Sambayan" koalisyonunun lideri Howard Calleja, buna tepki göstererek "Devlet Başkanı Duterte'nin sözde devlet başkan yardımcılığı adaylığı, anayasayı alay konusu yapıyor." ifadesini kullanmıştı.

Tartışmalı uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Filipinler'de 9 Mayıs 2016'da yapılan seçimi oyların yüzde 38,55'ini alarak kazanan Duterte, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflığın sağlanmasına öncelik vereceğini vurgulamıştı. Daha önce Davao kentinin belediye başkanlığını yapan Duterte, seçim kampanyasında da ülkedeki yüksek suç oranını düşüreceğine, halkın hükümete olan güvenini artıracağına söz vermişti.

Duterte'nin 2016'da göreve gelmesiyle geniş çaplı uyuşturucuyla mücadele operasyonları başlatılmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu operasyonlarda 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

İnsan hakları savunucuları, ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer ise yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcıları, Duterte hakkındaki şikayetler üzerine "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak üzere ön inceleme başlatmıştı. Bunun üzerine Duterte, ülkesini UCM'den çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak Kıdık