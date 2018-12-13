Filipinler'den Türkiye'ye Taziye
Filipin hükümeti, Ankara'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.
Filipin hükümeti, Ankara'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.
Ankara'da meydana gelen tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi de yaralanmıştı. Filipin hükümeti, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Filipinler Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenler arasında Filipinler vatandaşının bulunmadığını kaydedildi. - MANILA