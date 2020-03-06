Filipinler'den Türk inşaat sektörüne yatırım daveti

06.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:24

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek, Türk inşaat sektörünü ülkesinde proje üstlenmeye ve yatırım yapmaya davet etti.



Filipinler Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Filipinler'in Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydeden Büyükelçi Hernandez, Filipinler hükümetinin alt yapı ve inşaat projelerine öncelik verdiğini hatırlattı. Hernandez, rekabetçi fiyatları ve kalitesiyle öne çıkan ve marka olan Türk inşaat sektörünü Filipinler'e proje üstlenmeye ve yatırım yapmaya davet etti.



ATO Başkanı Baran, makamında gerçekleşen görüşmede Filipinler'in Asya-Pasifik'in en önemli pazarlarından biri olduğuna değinerek, Filipinler ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi. Filipinler ile Türkiye arasında dış ticaret hacminin 2019 yılında 250 milyon dolar olduğunu kaydeden Baran, bu rakamın iki ülkenin menfaatine olacak şekilde yükseltilmesi için Ankara Ticaret Odası olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Baran, "Filipinler nüfusu ve dinamik ekonomisiyle Türkiye için değerli bir pazar haline geliyor. Önümüzdeki yıllarda 175 milyar dolar değerinde 75 büyük projeyi yapmak isteyen Filipinler ile ticaret hacmimizi daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.



Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Filipinler ile olan ticarete son yıllarda savunma sanayi ürünlerinin de eklendiğini hatırlattı. Baran, FNSS'nin geliştirip ürettiği Kunduz amfibi zırhlı muharebe iş makinesinin gelecek yıl Filipinler'e teslim edileceğini kaydetti. Filipinler ile sağlık, eğitim, turizm alanlarında işbirliği yapabileceklerini kaydeden Baran, "Birlikte yürümeye hazırız" diye konuştu.



Büyükelçi Hernandez ise Türkiye'nin ikinci büyük, dünyanın da sayılı önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Ankara Ticaret Odasında bulunmaktan onur duyduğunu dile getirerek, Türkiye ile Filipinler arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi. Türkiye ile Filipinler'in birlikte gerçekleştirdiği Karma Ekonomik İşbirliği toplantısında iki ülke arasında işbirliği yapılacak sektörlerin inşaat, gıda, ilaç, imalat (tekstil), otomotiv, havacılık ve enerji olarak belirlendiğini hatırlatan Hernandez, iki ülkenin ticari ilişkileri geliştirmek için çalıştığını, iş dünyasının da aynı yönde gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi. Filipinler'in Türkiye'den Atak helikopterinin de içinde yer aldığı savunma sanayi ithalatına değinen Hernandez, "Savunma sektöründeki hareketlilik ilişkilerimizin istediğimiz noktaya kaydığını gösteriyor. Umuyoruz ki savunmada başlayan bu hareketlilik diğer sektörlere de yansır. Örneğin öne çıkan mango, ananas gibi gıda ürünlerini Filipinler'den alabilirsiniz" dedi.



Filipinler devletinin altyapı ve inşaat projelerine öncelik verdiğini kaydeden Hernandez, "Türk firmaları inşaat yatırımlarını Filipinler'de yapabilir. Türkiye'nin bu alanda bir marka olduğunu biliyoruz. Türkiye rekabetçi fiyatları ve kalitesiyle inşaat sektöründe öne çıkıyor" diye konuştu.



Dış ticaret rakamlarının ekonomik potansiyelin altında olmasına iki ülke arasındaki uzaklığın gerekçe olarak gösterildiğini anlatan Büyükelçi Hernandez, "Tayland, Malezya ve Vietnam'ı dikkate aldığımızda uzaklık konusundaki değerlendirmemizin geçerli olmadığını görüyoruz" dedi.



Büyükelçi Hernandez, ATO ile iş birliği içinde olmanın her iki devlet için de çok faydalı olacağına inandığını kaydederek, Filipinler'in ATO üyelerine tanıtılması için seminer düzenlenmesi önerisinde bulundu.



Büyükelçi Raul Salavaria Hernandez'in ATO Başkanı Baran'ı ziyaretine Büyükelçilik 3. Katibi Marc Benigno eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA