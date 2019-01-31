Filipinler: Demiryolunda Trene Alternatif Araçlarıyla Yolcu Taşıyorlar
Filipinler'in başkenti Manila'da demir yolu rayları üzerinde yürüttükleri ilkel araçlarıyla yolcu taşıyan mütevazı girişimciler, her gün şehrin trafiğine takılmadan işine gitmek isteyen binlerce kişiye hizmet ediyor.
Filipinler'in başkenti Manila'da demir yolu rayları üzerinde yürüttükleri ilkel araçlarıyla yolcu taşıyan mütevazı girişimciler, her gün şehrin trafiğine takılmadan işine gitmek isteyen binlerce kişiye hizmet ediyor.
Kaynak: Euronews.com