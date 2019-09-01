Filipinler'deki uçak kazasında ölü sayısı 7'ye çıktı

01.09.2019 15:40

Filipinler 'de küçük uçak düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtilirken; yaralı sayısı henüz belirlenemedi.

Laguna bölgesindeki Calamba kentinde düşen küçük uçak, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 2 evin de hasar gördüğü kazada, yaralı sayısı henüz belirlenemedi. İtfaiye, olay yerinde yanan uçak ve yerleşim yerlerine müdahale ederken; arama kurtarma ekipleri ise kazada yaralananları kurtarmaya çalışıyor.

Kaynak: DHA