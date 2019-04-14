Filipinler, Deaş Bağlantılı Örgütün Elebaşlarından Birinin Öldüğünü Doğruladı

Filipinler'de DEAŞ bağlantılı Maute terör örgütü elebaşlarından "Ebu Dar" kod adlı Owaida Marohombsar'ın öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Eduardo Ano, Lanao del Sur eyaletindeki Tubaran ilinde 14 Mart'ta güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülen dört militandan birinin Marohombsar'ın olduğunun DNA testiyle belirlendiğini açıkladı.

Ano, Marohombsar olduğu düşünülen kişiden alınan DNA örneklerinin test edilmek üzere ABD'ye gönderildiğini, sonuçların teröristin kimliğini doğruladığını belirtti.

Marohombsar, DEAŞ bağlantılı örgütün Marawi kentinde Mayıs 2013'te başlattığı 5 ay süren kuşatmaya öncülük eden isimler arasında yer almıştı. Saldırıya katılan elebaşlarından çoğu kuşatma sırasında veya sonrasında düzenlenen operasyonlarda öldürülmüştü.

Filipinler ordusu 23 Mayıs 2017'de ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

Kaynak: AA