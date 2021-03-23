Filipinler'de Yüksek Mahkeme hukukçuların öldürülmesini kınadı

Filipinler Yüksek Mahkemesi, avukatlara ve yargıçlara yönelik cinayet ve tehditlerin endişe verici biçimde arttığını, bu durumun kınanması gerektiğini belirtti.

Filipinler Yüksek Mahkemesi, avukatlara ve yargıçlara yönelik cinayet ve tehditlerin endişe verici biçimde arttığını, bu durumun kınanması gerektiğini belirtti.

Filipinler'de 15 üyeli Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, alt derece mahkemelerden, hukukçulardan ve kolluk kuvvetlerinden son 10 yıldaki bu türden saldırılarla ilgili rapor hazırlamaları istendi.

Açıklamada, ülkedeki avukatlara ve yargıçlara yönelik cinayet ve tehditlerin artışının endişe verici olduğu, bu durumun kınanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yargıçlarımızı ve avukatlarımızı tehdit etmek, yargıya saldırmaktan başka bir şey değildir. Yargıya saldırmak, hukukun üstünlüğünün dayandığı temelleri sarsmaktır. Bizim gibi medeni bir toplumda buna izin verilemez." ifadeleri kullanıldı.

Adaleti ve hukukun üstünlüğünü bozan, en temel anayasal ilkeleri baltalayan ve insan hayatının değerini hiçe sayan bu tür eylemlere müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, arama ve tutuklama emrini icra eden kolluk kuvvetlerinin vücut kameraları kullanımına ilişkin kurallar üzerinde çalışılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Ulusal Halk Avukatları Birliği Başkanından açıklama

Son yıllarda, kolluk kuvvetlerinin bu tür tutuklama emirlerinin icrası sırasında, şüphelilerin tutuklamaya şiddetle karşı çıktıkları iddialarıyla uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen birçok kişinin yanı sıra bu insanları savunan avukatlar ile mahkemede bu kişilerin serbest bırakılması yönünde karar veren yargıçlar öldürülmüştü.

Ulusal Halk Avukatları Birliğinin Başkanı Edre Olalia ise yüksek mahkemenin hamlesinin çok geciktiğini ancak yine de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

2016'dan itibaren 6 binden fazla şüpheli ve 61 hukukçu öldürüldü

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin göreve başladığı 2016'dan bu yana içlerinde yargıçların da bulunduğu 61 hukukçu uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

Yine aynı dönemde yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında bugüne dek 6 binden fazla şüpheli öldürüldü.

İnsan hakları savunucuları, ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer, yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları, Duterte hakkındaki şikayetler üzerine "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak üzere iki ön soruşturma başlatmıştı.

Duterte, soruşturmalar üzerine ülkesini UCM'den çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya