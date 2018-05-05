Alev Alan Otobüsten Yolcuları, Diri Diri Yanmaktan Şoförün Dikkati Kurtardı

Filipinler'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. Durumu fark eden şoför yolcuları otobüsten tahliye etti.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Filipinlerde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen sebeple alev alarak yandı. Yolcular yanan otobüsten tahliye edildi. Olayda ölü veya yaralı olmadığı aktarıldı.

Alevler kısa sürede otobüsü sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.