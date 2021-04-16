Filipinler'de yabancıların ülkeye giriş yasağının süresi uzatıldı
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Filipinler'de yabancıların ülkeye giriş yasağının süresi uzatıldı

Filipinler'de yabancıların ülkeye giriş yasağının süresi uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filipinler'de hükümet, Covid-19 vakalarında yeterli düşüş sağlanamaması nedeniyle yabancıların ülkeye giriş yasağının süresini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

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Filipinler'de hükümet, Covid-19 vakalarında yeterli düşüş sağlanamaması nedeniyle yabancıların ülkeye giriş yasağının süresini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Covid-19 salgınına karşı yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasaklayan Filipinler'de hükümet, vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması nedeniyle seyahat yasağının süresini uzatma kararı aldı. 22 Mart'ta başlayan ve normal şartlarda 21 Nisan'da son bulması öngörülen uygulamanın süresinin 30 Nisan'a dek uzatılacağı bildirildi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque bugün yaptığı açıklamada, yasağın 22 Mart'tan önce Dışişleri Bakanlığı tarafından giriş muafiyeti tanınan yabancı uyruklular için geçerli olmadığını söyledi.

Muafiyet tanınmıştı

Ülkede Covid-19 ile mücadeleyi yürüten ulusal görev gücü tarafından yürürlüğe konulan uygulama kapsamında yabancıların ülkeye girişi yasaklanmış, diplomatlar, tıbbi hizmetlerde ve kargo gemilerinde çalışanlar ile Filipinler vatandaşlarının kendileriyle seyahat eden eş ve çocukları ise uygulamadan muaf tutulmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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