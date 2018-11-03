Filipinler'de Vizesi Uzatılmayan Avustralyalı Rahibe Ülkeden Ayrıldı

Filipinler'de hükümet karşıtı gösterilere katılan ve beyanlarda bulunan Avustralyalı rahibe Patricia Anne Fox, vizesinin uzatılmaması üzerine ülkesine döndü.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nun uyuşturucu ile mücadele politikasını "barbarlık" olarak nitelendiren ve hükümet karşıtı gösterilerde yer alan Fox, vizesinin sona ermesi ve uzatılmaması üzerine ülkeden ayrıldı.

Ülkeden ayrılmadan önce havalimanında basına açıklama yapan Fox, "Filipinler'de uzun yıllar insan hakları ve fakir insanlar için faaliyetlerde bulundum. İzin verildiği taktirde buraya tekrar dönmek isterim." ifadelerini kullandı.

Filipinler Göçmenlik Bürosu tarafından temmuz ayında kara listeye alınan Fox'un kalıcı oturum izni turist vizesine çevrilmişti.

Uzatma talebi de kabul edilmeyen Fox'un vizesi bugün sona eriyordu.