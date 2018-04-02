Filipinler'de Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonu

Filipinler polisinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 7 şüpheli öldürüldü, 811 kişi de tutuklandı.

Ulusal Polis (PNP) Genel Müdürü Dela Rosa, 28 Mart- 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüphelinin öldürüldüğünü, 811 kişinin de tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Operasyonların ülkenin dört farklı bölgesinde düzenlendiğini söyleyen Rosa, tutuklananların büyük bölümünün ülkenin merkez bölgesinden olduğunu ifade etti.

Polis kayıtlarına göre, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.