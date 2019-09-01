- Filipinler'de uçağın düşme anı

01.09.2019 17:55

- Filipinler'de küçük uçak düştü: 7 ölü

MANILA - Filipinler'de tıbbi tahliye yapan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filipinler Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Dipolog şehrinden başkent Manila'ya giden 7 kişinin bulunduğu küçük bir uçağın bilinmeyen bir nedenle radarla bağlantısının kesildiği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçağın Laguna eyaletindeki tatil beldesi Pansol'da düştüğü ve 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 pilot, 1 doktor, 3 hemşire, hasta ile 1 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçağın düşmesinin ardından yangın çıktığı ve olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA