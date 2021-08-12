Filipinler'de "tsunami" uyarısı iptal edildi
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Filipinler'de "tsunami" uyarısı iptal edildi

Filipinler'de 'tsunami' uyarısı iptal edildi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Filipinler'de, dün 7,1 şiddetindeki depremin ardından yapılan "tsunami" alarmı iptal edildi.

Filipinler'de, dün 7,1 şiddetindeki depremin ardından yapılan "tsunami" alarmı iptal edildi.

ABC7'nin haberine göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün, Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Filipinler Sismoloji Ajansı, şiddetli sarsıntının ardından yaptığı "tsunami" uyarısının tehlike bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini bildirdi.

Filipin Ulusal Afet Departmanından yapılan açıklamada da depremin herhangi bir can kaybı, yaralanma ve büyük bir hasara yol açmadığı belirtildi.

ABD Ulusal Hava Servisi ve Hawaii Acil Durum Yönetimi de ABD batı kıyısı veya Hawaii için bir tsunami tehlikesi olmadığını kaydetti.

???????Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.
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