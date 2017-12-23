Filipinler'den Feci Görüntüler! Tropikal Kasırga 100'den Fazla Can Aldı

Filipinler'de tropikal tayfunun yol açtığı heyelanda 100'den fazla can kaybı var, felaket bölgesinden feci fotoğraflar geliyor. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildiriyor. Yerel medya, üç ayrı noktada en az 126 kişinin öldüğünü bildiriyor.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİ YÜREK DAĞLADI

Uluslararası haber ajansı Reuters, sele kapılan insanların kurtarılma anını gösteren fotoğrafları servis ediyor. Dev ağaç parçalarını sürükleyen heyelan ve sellerde yaşamını yitiren çocukların cansız bedenleri ise yürek dağladı.

Tubod kasabasında birçok köyün yok olduğu yönünde bilgiler var. Felaket nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.



100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler'de bir önceki hafta görülen Urduja fırtınası 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Pasifik Okyanusu ülkesinde her yıl 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Filipinler'de etkili olan Tembin (Vinta) kasırgasının sebep olduğu toprak kayması ve sellerde yetkililerin açıklamalarına göre yaklaşık 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, bölgede birçok kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede elektrik hatlarının kesilmesiyle kurtarma çabalarının da zorlaştığı belirtildi.



AYNI FELAKETİ DAHA ÖNCE DE YAŞAMIŞLARDI

Öte yandan geçtiğimiz hafta ülkede etkili olan tayfunda ise 46 kişi, 2013 yılı Kasım ayında Filipinler başta olmak üzere Güneydoğu Asya'da etkili olan Haiyan Tayfunu'nda ise 6 bin 300 kişi hayatını kaybetmiş, 200 bin kişi evsiz kalmıştı.









