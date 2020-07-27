Filipinler'de terörle mücadele yasası protesto edildi
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Filipinler'de terörle mücadele yasası protesto edildi

Filipinler'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bugün yapılması planlanan ulusa sesleniş konuşması öncesinde terörle mücadele yasası karşıtı gösteri düzenlendi.

Filipinler'de terörle mücadele yasası protesto edildi
27.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:23

Filipinler'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bugün yapılması planlanan ulusa sesleniş konuşması öncesinde terörle mücadele yasası karşıtı gösteri düzenlendi.

Ülke basınındaki habere göre, polisin müdahale ve gözaltı uyarılarına rağmen yüzlerce protestocu başkentte terörle mücadele yasası karşıtı gösteri yapmak için bir araya geldi.

Ellerinde afiş ve bayrak taşıyan yüzlerce kişi, Duterte tarafından bu ay başında imzalanan terörle mücadele yasasını protesto etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 kişiden fazla toplanmanın yasaklandığı ülkede, göstericiler hükümetin salgını, yükselen eleştirileri sümen altı etme yöntemi olarak kullandığına dair sloganlar attı.

Terörle mücadele yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine çok sayıda başvuru yapılırken, yasanın muhalefet ve insan hakları savunucularını hedef alabileceğinden endişe ediliyor.

Parlamentodan geçmesi durumunda söz konusu yasanın kanun uygulayıcılara olağanüstü hal yetkileri tanıyacağı belirtiliyor.

Duterte'nin ulusa sesleniş konuşmasında terörle mücadele yasasının Meclisten geçmesi için milletvekillerine çağrıda bulunması bekleniyor.

Öte yandan, protestocular, yayın politikası nedeniyle hedef alındığı belirtilen ülkenin önde gelen yayın kuruluşu ABS-CBN'nin çalışma ruhsatının yenilenmemesini de kınadı.

Filipinler Temsilciler Meclisinin ilgili komitesi, Kongrenin verdiği 25 yıllık çalışma ruhsatı mayısta sona eren ABS-CBN'nin ruhsatının yenilenmesini 11 "evet"e karşı 70 "ret" oyuyla veto etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ruhsatın yenilenmemesinin "basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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