Filipinler'de terörizmle mücadele yasası protestoların fitilini ateşledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filipinler'de terörizmle mücadele yasası protestoların fitilini ateşledi

Filipinler'de tepkilere neden olan terörizmle mücadele yasasına karşı Quezon City'de yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi.

Filipinler'de terörizmle mücadele yasası protestoların fitilini ateşledi
04.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:02

Filipinler'de tepkilere neden olan terörizmle mücadele yasasına karşı Quezon City'de yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi.

Filipinler'de terörle mücadeleye yönelik hazırlanan yasa tasarısına karşı tepkiler sürüyor. Geçtiğimiz ay parlamentonun alt kanadında kabul edilen terörizmle mücadele yasası, dün Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından da onaylandı. Başkent Manila'nın kuzeyindeki Quezon City'de bulunan Filipinler Üniversitesi'nde yüzlerce kişi, yasa tasarısının kabulünün ardından tepki amacıyla pankartlar eşliğinde protesto gerçekleştirdi. Gençlik, öğrenci ve insan hakları grupları maske takarak ve sosyal mesafeyi gözeterek yürüdü. Söz konusu yasanın, ülkedeki muhalif grupların hedef alınması için kullanılacağı öne sürülüyor.

Ülkede muhalif kesim ve aktivistler tarafından eleştirilen yeni yasa, kasıtlı olarak bir terör örgütüne katılan kişilere 12 yıl hapis cezası verilmesini içeriyor. Ayrıca suçlama olmadan kişinin 24 güne kadar gözaltında tutulabilmesi planlanıyor. Yasaya tepki gösterenler ise bir suçlama olmaksızın 3 günden fazla gözaltı süresinin anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor. Aktivistler ayrıca, yasadaki terörizm tanımının belirsiz olduğunu ve Devlet Başkanı Duterte'ye eleştiri yöneltenlerin kolayca tutuklanabilmesinin önünün açıldığını ifade ediyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Asya Direktörü Nicholas Bequelin yaptığı açıklamada, yasadaki terörizm tanımının belirsiz olduğunu işaret ederek, "Duterte'nin başkanlığında, hükümete en hafif şekilde eleştiri yöneltenler bile terörist olarak adlandırılabilir" dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson ise "Başkan Duterte, terörle mücadele yasa tasarısını imzalayarak Filipinler demokrasisini uçurumun eşiğine getirdi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Haber
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Haber
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu Haber
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler Haber
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! 'Benim olmazsan kalbini sökerim' mesajını görünce karakola koştu
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! "Benim olmazsan kalbini sökerim" mesajını görünce karakola koştu
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Eşi tarafından darbedilip ailesinin yanına bırakılan kadın, çocuklarına hasret
Eşi tarafından darbedilip ailesinin yanına bırakılan kadın, çocuklarına hasret
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Cahit Özkan Esra Albayrak Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Yalın Buse Varol Kıvanç Tatlıtuğ Zehra Çilingiroğlu
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Hikmet Karaman
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Filipinler'de terörizmle mücadele yasası protestoların fitilini ateşledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 14:32:43. #1.15#
title