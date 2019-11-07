Filipinler'de tekne alabora oldu

07.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:32

Filipinler'de yolcu teknesi, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.



Filipinler Sahil Güvenliği, Cebu kenti açıklarında 63 yolcu ve mürettebatı bulunan bir yolcu teknesinin şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle alabora olduğunu açıkladı. Kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucu MV Siargao Princess adlı teknede bulunan 63 yolcu ve mürettebatın sağ salim kurtarıldığı bildirildi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri, can yeleği giyen 59 yolcunun sudan çıkarıldığını ve muayene için hastaneye kaldırıldığını belirtti.



Mürettebattan 3 kişi ve 1 yolcunun ise kendi çabalarıyla Carcar şehri kıyılarına ulaştığı belirtildi. - MANILA

Kaynak: İHA