Filipinler'de Tek Motorlu Uçak, 80 Yaşındaki Kadının Evine Düştü: 10 Ölü

Filipinler'de tek motorlu uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler'in başkenti Manila'da küçük bir uçak düştü. Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Eric Apolonio, Lite Air Express'e ait Piper 23 Apache tipi tek motorlu uçağın yerleşim yerine düştüğünü kaydederek, 5'i yerleşim bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

80 YAŞINDAKİ KADININ EVİNE DÜŞTÜ

Polis sözcüsü John Bulalacao ise, uçağın 80 yaşındaki bir kadının evinin üzerine düştüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.