Filipinler'de tayfunun sürüklediği ve su alan kargo gemisi karaya oturdu: 4 ölü, 9 kayıp

Filipinler'in güneyinde, tayfunun sürüklediği "LCT Cebu Great Ocean" isimli kargo gemisinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.