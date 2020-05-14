- Filipinler'de tayfun alarmı - Filipinler'de tayfun alarmı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla baş etmeye çalışan Filipinler'i şimdi de Vongfong tayfununun vurması bekleniyor.

- Filipinler'de tayfun alarmı

MANILA - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla baş etmeye çalışan Filipinler'i şimdi de Vongfong tayfununun vurması bekleniyor.

Dün Vongfong tayfununun etkisi altına giren Filipinler hazırlıklarını sürdürüyor. Tayfun nedeniyle barınakların dolması beklenirken korona virüse karşı barınaklarda ayrıca tedbirler artırıldı. Barınaklara yerleşenler yüz maskeleri kullanacak. Yetkililer, 47 büyük kiliseden tahliyeler için yardım istedi. Korona virüse karşı barınaklarda yoğunluk yaşanmaması adına tayfundan kaçan insanların bir kısmının kiliselere yerleştirileceğini ifade eden Filipinler'in kuzey kesimindeki Luzon Adası'nda yer alan Albay illi afet şefi Cedric Daep, "Yoğunluğa karşı tahliyemizi kiliseleri de içerecek şekilde genişletiyoruz" dedi. Tayfunun 17 Mayıs'ta ülkeden ayrılması bekleniyor.

Vongfong tayfununun hızının saatte 190 kilometreyi bulabileceğini ifade eden yetkililer, tayfununun şiddetli sel ve toprak kaymasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Filipinler'de yaşamın tehlikeli ve yıkıcı bir parçası olan tayfun ve fırtınalar her yıl ortalama 20 kez Filipinler'i vuruyor.

Kaynak: İHA