Filipinler'de SUV tipi araç sulama kanalına düştü: 13 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filipinler'de SUV tipi araç sulama kanalına düştü: 13 ölü

Filipinler'de SUV tipi araç sulama kanalına düştü: 13 ölü
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'nda dün SUV tipi aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 13 kişi öldü.

Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'nda dün SUV tipi aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 13 kişi öldü.

Yetkililer, Kalinga bölgesine bağlı Tabuk vilayetinde meydana gelen kazada araçta bulunan 15 kişiden 2'sinin yaralandığını açıkladı.

Kazada, bölgedeki bir göle pikniğe giden akraba grubundan 7'si çocuk 13 kişinin boğulduğu belirtildi.

Filipinler'in kuzeyindeki dağlık bölgelerde, güvenliğinin yetersiz olduğu yollarda ve sarp geçitlerde sıklıkla ölümcül trafik kazaları meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Nur Sürer Mehtap Ar Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filipinler'de SUV tipi araç sulama kanalına düştü: 13 ölü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:52:51. #1.14#

title