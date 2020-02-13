Filipinler'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 6 yaralı
Haberler » Güncel » Filipinler'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 6 yaralı - Haber

Filipinler'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 6 yaralı

Filipinler'de sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

13.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:18
Filipinler'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 6 yaralı

'de sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.


Ülke basınında yer alan habere göre, Makati kentinde sürücünün SUV tipi aracını caddenin karşısına geçmeye çalışan öğrencilerin üzerine sürmesi sonucu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 6 öğrenci yaralandı.

Yaralılar civardaki hastaneye kaldırıldı.

Makati polis yetkilisi Rogelio Simon, uyuşturucu kullandıktan sonra yola çıktığı tespit edilen sürücünün ehliyetinin de olmadığını belirtti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler