Filipinler'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 6 yaralı
Filipinler'de sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Filipinler'de sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre, Makati kentinde sürücünün SUV tipi aracını caddenin karşısına geçmeye çalışan öğrencilerin üzerine sürmesi sonucu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 6 öğrenci yaralandı.
Yaralılar civardaki hastaneye kaldırıldı.
Makati polis yetkilisi Rogelio Simon, uyuşturucu kullandıktan sonra yola çıktığı tespit edilen sürücünün ehliyetinin de olmadığını belirtti.